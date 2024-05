Diretta gol lotta salvezza: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

La diretta gol dei match per la 38ª giornata di Serie A 2023/2024 Empoli-Roma e Frosinone-Udinese: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Al Castellani e allo Stirpe le due decisive sfide per la lotta salvezza tra Empoli-Roma e Frosinone-Udinese si affrontano nei match validi per la 38esima giornata della Serie A 2023/24.

68′ EMPOLI-ROMA – Grande conclusione di Marin che si coordina alla perfezione e calcia da fuori, ma il pallone batte contro la traversa.

59′ FROSINONE-UDINESE – Grande parata di Okoye su Zortea, che dal limite destro dell’area calcia sul secondo palo e il portiere dei friulani la va a togliere dall’incrocio.

56′ EMPOLI-ROMA – Ribaltamento di fronte e Zalewski quasi beffa Caprile: conclusione da posizione molto defilata e palla sul palo esterno, con Caprile battuto.

55′ EMPOLI-ROMA – Niang ad un passo dal gol! Su rimessa del portiere la difesa della Roma Distratta e Niang scatta alle loro spalle: deviazione in spaccata e pallone che esce di un soffio.

51′ EMPOLI-ROMA – Cacace impegna Svilar. I toscani stanno cercando il gol che vorrebbe dire salvezza.

47′ FROSINONE-UDINESE- Grande palla di Soulé per Brescianini, diagonale che trova una deviazione della difesa e poi sul palo, infine in angolo. Dagli sviluppi del corner ancora Soulé pericoloso con un cross teso su cui non arriva però nessuno.

PRIMO TEMPO

45’+1′ – GOL ROMA: nel primo minuto di recupero Angelino trova il fondo e mette in mezzo per Aouar che liero infila di testa.

40′ EMPOLI-ROMA – Occasione per i toscani con Destro, che arriva a concludere da distanza ravvicinata, ma Svilar mura.

39′ FROSINONE-UDINESE – TRAVERSA DI SOULÉ! Punizione dal limite e grande conclusione dell’argentino, che però si stampa sulla traversa

21′ FROSINONE-UDINESE – Si vedono i ciociari in avanti. Colpo di testa di Okoli e grande intervento di Okoye a dirgli di no.

20′ EMPOLI ROMA – Controllo del VAR sulla conclusione di Cristante, valutato fuorigioco.

19′ – GOL ROMA – Punizione della Roma per Dybala, Caprile respinge e poi salva sul tap in di Abraham, ma non può fare nulla sulla ribattuta di Cristante.

13′ – GOL EMPOLI – Cancellieri porta in vantaggio i toscani! Aouar perde palla e favorisce la ripartenza avversaria: Angelino buca l’intervento su Gyasi che mette in mezzo per Cancellieri che infila in rete.

9′ EMPOLI-ROMA – Si scalda Dybala, alla prima occasione: conclusione di punta in stile futsal che però è imprecisa e finisce a lato.

8′ FROSINONE-UDINESE – Terza occasione per i friulani con Brenner, che elude la difesa ciociara. Cerofolini in uscita bassa lo mura, ma il Frosinone è in difficoltà.

6′ FROSINONE-UDINESE – Samardzic ci prova da fuori e impegna Cerofolini con un tiro cross: il portiere esce con i pugni, ma l’Udinese non allenta la pressione

2′ FROSINONE-UDINESE – Primo squillo dell’Udinese, che ha una chance su una mischia nell’area ciociara, ma Cerofolini fa pulizia. Udinese in avanti.

EMPOLI-ROMA

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Bastoni, Marin, Maleh, Cacace; Destro, Cancellieri. A disposizione: Perisan, Seghetti, Berisha, Goglichidze, Pezzella, Walukiewicz, Kovalenko, Fazzini, Zurkowski, Cambiaghi, Shpendi, Caputo, Niang. Allenatore: Nicola.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Bove, Cristante, Aouar; Dybala, Abraham, Zalewski. A disposizione: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Huijsen, Smalling, Llorente, Kristensen, Pellegrini, Baldanzi, Pagano, Pisilli, Azmoun, Joao Costa, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi.

FROSINONE-UDINESE

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Brescianini, Barrenechea, Valeri; Soulé, Harroui; Cheddira. Allenatore: Di Francesco.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Nehuen Perez; Ehizibue, Payero, Walace, Kamara; Brenner, Samardzic; Lucca. Allenatore: Cannavaro.