Frattesi: «Vi spiego il MIO RUOLO all'interno dell'Italia. Sul numero 9 azzurro vi dico che...»

Le parole di Davide Frattesi su quella che sarà la partita dell’Italia contro la Spagna: tra ottimismo, punti di vista e voglia di fare bene

In conferenza stampa da ‘Casa Azzurri’ a Iserlohn, il centrocampista dell’Italia Frattesi ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della sfida contro la Spagna.

«Va bene, vuol dire che il mister crede in me. Poi da fuori la gara si vede meglio, a volte non ci rendiamo conto della posizione migliore da prendere e lui cerca di darti una mano e dei consigli. Quando gli avversari sono schiacciati mi chiede di uscire dal traffico e di allargarmi così da avere più spazio. Gioco un po’ più basso quando dobbiamo difendere. Poi il ruolo è identico a quello che gioco quando sono all’Inter: qui non abbiamo i due attaccanti, ne abbiamo uno solo, però abbiamo due esterni che possono portare via l’uomo. Numero 9? Lo abbiamo e si chiama Scamacca»