Djorkaeff: «Lippi? Non riuscivo a spiegarmi come un ex Juve potesse arrivare all’Inter»

L’ex calciatore dell’Inter, Youri Djorkaeff, ha parlato anche del famoso contatto tra Iuliano e Ronaldo

ADDIO ALL’INTER – «Perchè me ne andai? Perché arrivava Marcello Lippi. Non riuscivo a spiegarmi come un ex Juventus potesse arrivare in casa dell’Inter. Non era uno dei nostri. Quella scelta non mi è piaciuta. Avevamo avuto problemi con la Juve. Vedere Lippi firmare con l’Inter era molto strano. Non mi è piaciuto nemmeno l’arrivo di Antonio Conte, poi ho detto che ha fatto un buon lavoro. All’inizio però era strano vederlo seduto in panchina».