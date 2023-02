Do you remember? Salernitana-Juve, per ora è perfetta parità

Do you remember? I precedenti del match tra Salernitana e Juve per ora indicano una perfetta parità nel match dell’Arechi

Martedì sera ci sarà un nuovo capitolo dei pochissimi precedenti esistenti di Salernitana-Juventus. Finora il bilancio è di soli 3 incontri, tutti molto staccati nel tempo e con un’applicazione della par condicio davvero ortodossa. Nel 1948, tanto per presentarsi, le due squadre si sono divise la posta con uno 0-0. Poco più di mezzo secolo dopo, quando i campani sono ritornati nella massima serie, una Juve in disarmo perse 1-0. Quella era una Signora che non si sarebbe qualificata neanche per la Coppa Uefa, se non attraverso l’Intertoto, uno strano torneo estivo. Se non avete sentito parlare né della prima e tanto meno della seconda competizione, non preoccupatevi, significa solamente che fate parte della generazione Z e buon per voi. Autore del gol per i padroni di casa fu Marco Di Vaio, destinato poi a diventare bianconero un po’ di tempo dopo, uno di quegli attaccanti che la porta la vedeva e bene e che scatena sicuramente il classico dibattito tra due persone che l’hanno visto all’opera: uno così, oggi, farebbe la differenza e non solo nella Salernitana, che tutto sommato davanti tra Dia e Piatek non è così messa male.



L’ultimo precedente in Serie A ha permesso alla Signora di pareggiare i conti e risale all’anno scorso. Una partita non particolarmente esaltante, come del resto tutta la stagione della squadra di Allegri. E risolta con un gol per tempo: nel primo l’autore è Paulo Dybala, nel secondo è Alvaro Morata a fissare il punteggio definitivo. C’è però anche qualcosa in mezzo e dopo. Sulla situazione di vantaggio per i bianconeri, la Salernitana va vicinissima al pari con un tiro di Ranieri che va a stamparsi sul palo. E nei minuti di recupero, in coda a una sfida che ha già determinato il suo destino, l’attaccante juventino che oggi è alla Roma ha un’opportunità dal dischetto per triplicare ma la spreca scivolando malamente. Una scena da Mai Dire Gol, ma la Joya – per sua sua fortuna – un gol prima lo aveva fatto…