Donadoni: «Ottimo cammino per l’Italia, potevamo vincere anche nel 2008»

Roberto Donadoni parla dell’Italia di Mancini prima della finale di Euro 2020: ecco le parole dell’ex ct azzurro

Roberto Donadoni ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

ITALIA – «Ha fatto un cammino ottimo, sta raccogliendo semplicemente il lavoro fatto da tempo. Abbiamo sofferto con la Spagna ma abbiamo resistito con la perserveranza. Meglio l’Italia dell’Inghilterra ma loro sono più forti nell’aspetto fisico e atletico».

EURO 2008 – «Superando la Spagna, dove non fummo inferiori nei 90 minuti con delle mancanze importanti come Cannavaro Pirlo e Gattuso, le chance di vincere l’Europeo erano davvero tante».

APPOGGIO FIGC – «Di sicuro si lavora meglio avendo l’appoggio della FIGC. La mia Nazionale aveva bisogno di rinnovamento, dopo la vittoria della coppa del mondo puoi vincere solo un trofeo della galassia. Lo dimostra il fatto che poi ci sono stati tanti cambi e Mancini è stato bravo in questo. Io all’inizio avevo convocato tanti giovani per far riposare i campioni del mondo, ma ricevetti tante critiche».