 Donati difende il Milan di Amorim: «Serve tempo»
Home > Hanno Detto > Donati difende il Milan di Amorim: «Serve tempo, ma nelle grandi squadre le critiche sono normali». Poi esalta Cisse
Hanno Detto

Donati difende il Milan di Amorim: «Serve tempo, ma nelle grandi squadre le critiche sono normali». Poi esalta Cisse

Foto autore
Published 1 ora fa il 17 Ottobre 2026
By
Donati

L’ex centrocampista rossonero analizza il momento del Milan dopo il successo contro il Salisburgo: promossi Cisse e la crescita della squadra, ma le aspettative restano altissime e i risultati devono migliorare

Massimo Donati, ex centrocampista del Milan, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews24 per analizzare il momento della formazione rossonera. Diversi gli argomenti affrontati: dalla vittoria europea contro il Salisburgo alle prestazioni della squadra allenata da Ruben Amorim, passando per la crescita di Francesco Camarda, il rendimento dei nuovi acquisti e la separazione da Rafael Leao. Ecco le sue dichiarazioni.

LEGGI ANCHE: le ultime notizie in Serie A

Il Milan ha ottenuto una vittoria importante contro il Salisburgo, con Cisse tra i protagonisti. Che giudizio dai sulla partita e sulla prestazione del giocatore?

«Alla fine la partita sono riusciti a metterla subito in discesa e quindi è normale che, quando riesci subito ad andare in vantaggio e a raddoppiare, le cose diventino anche più facili. È anche vero che bisogna rimanere sempre in controllo della partita. Quando succede così, ovviamente e giustamente, il giorno dopo si parla di un’ottima partita. Cisse ha già dimostrato di essere un’arma offensiva e anche così determinante dal punto di vista dei numeri, perché gli attaccanti devono segnare o fare assist. Alla fine diventa una partita perfetta. Sorprende, ma non più di tanto».

Ascolta le nostre notizie!

Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

Dopo la sconfitta contro il Benfica e il pareggio con il Sassuolo, Amorim e la squadra sono stati molto criticati, nonostante il Milan abbia perso soltanto una partita. Come giudichi questo primo mese e mezzo di lavoro del tecnico? Le critiche sono eccessive?

«Dalle grandi squadre come il Milan ci si aspettano sempre grandi risultati. È anche vero che, quando si ha un allenatore nuovo, c’è bisogno di tempo. La squadra ha le proprie idee e riesce a fare dei risultati che, nonostante tutto, non sono stati così malvagi. Qual è la differenza? Tante partite che hanno pareggiato ormai spesso e volentieri vengono risolte da un episodio, da un calcio d’angolo, da una giocata, da una ripartenza, da una transizione offensiva. A volte è venuto a mancare questo tipo di giocata, ma se si vanno a vedere tutte le partite di oggi sono piccole cose che portano alla vittoria e rendono le prestazioni normali in grandi prestazioni. Guarda la grande prestazione che ha fatto la Roma con tre calci d’angolo: la prestazione è diventata sì buona, ma con un ma molto grosso e alla fine ha perso per quei tre calci d’angolo, non per come ha giocato. Tornando sul Milan, spesso e volentieri è mancata quella giocata, quella situazione che ha fatto sì di rendere la prestazione di volta in volta magari molto buona invece che una prestazione normale. A volte è messo anche in dubbio, è positivo, ma come ha detto Amorim è lui stesso che vuole questo. Dal Milan ci si aspetta che vinca spesso e volentieri e finora non è riuscito a farlo a pieno».

L’INTERVISTA COMPLETA DI MASSIMO DONATI A MILANNEWS24

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

×