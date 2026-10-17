Jovetic svela il retroscena: «Ero vicino al Lecce»

L’attaccante montenegrino Jovetic racconta alla Gazzetta dello Sport i contatti avviati la scorsa primavera con il club salentino: la trattativa era a buon punto, ma l’addio di Corvino ha cambiato tutto

Stevan Jovetic e il Lecce, una possibilità concreta sfumata sul più bello. L’attaccante montenegrino ha raccontato alla Gazzetta dello Sport di essere stato vicino al ritorno in Serie A nella scorsa primavera, quando i contatti con il club giallorosso avevano raggiunto uno stadio avanzato.

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PAROLE – «Nella scorsa primavera eravamo abbastanza avanti con il Lecce, a me sarebbe piaciuto tornare in Serie A. Per di più in una piazza del genere», ha dichiarato Jovetic, confermando il proprio interesse per il progetto salentino.

A frenare l’operazione sarebbe stato un cambiamento importante negli equilibri societari: l’addio di Pantaleo Corvino, che ha fatto venir meno le condizioni per portare a termine l’accordo.

Il giocatore aveva preso molto seriamente l’ipotesi Lecce, tanto da recarsi personalmente allo stadio e visitare le strutture del club. Segnali concreti di un interesse che andava oltre una semplice suggestione di mercato.

Il ritorno in Italia era dunque un’opzione gradita a Jovetic, che avrebbe accolto volentieri l’opportunità di misurarsi nuovamente con il campionato italiano, questa volta con la maglia giallorossa.

Alla fine, però, il trasferimento non si è concretizzato. Resta il retroscena di una trattativa che sembrava ben avviata e che avrebbe potuto regalare al Lecce un nome di esperienza internazionale.