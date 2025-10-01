Donnarumma sconvolge l’Inghilterra: «Ma davvero ha 26 anni!? Controllate su Google». Giglio falso anziano sorprende Scott e Neville

Sembra una vita che domina le aree di rigore, ma la carta d’identità dice che ha solo 26 anni. È il paradosso di Gianluigi Donnarumma, il portiere che per longevità e successi appare come un veterano, ma che anagraficamente è ancora nel pieno della sua carriera. Un “falso anziano” che, dopo aver vinto tutto, continua a stupire con la maglia del Manchester City.

La sua storia è quella di un predestinato. Lanciato da Sinisa Mihajlović nel Milan a soli 16 anni nel lontano 2015, “Gigio” ha bruciato le tappe. In un decennio al vertice del calcio europeo, ha accumulato un’esperienza e un palmarès da veterano, che include la Champions League vinta con il PSG e il prestigioso Trofeo Yashin come miglior portiere del mondo. Il suo recente trasferimento al Manchester City per soli 30 milioni di euro è considerato un capolavoro di mercato, un affare che ha lasciato perplessi molti addetti ai lavori in Inghilterra, tra cui leggende come Gary Neville e Ian Wright, stupiti che altri top club non si siano mossi per lui.

Ma a sorprendere, ancora oggi, è la sua età. Proprio questo è stato l’argomento di un divertente siparietto durante il podcast The Overlap. L’ex calciatrice Jill Scott, parlando di lui, ha esclamato: «Non posso credere che Donnarumma abbia solo 26 anni». Un’affermazione che ha spiazzato gli altri ospiti, con Gary Neville che, incredulo, ha persino suggerito di verificare l’età su Google.

Questo piccolo aneddoto fotografa perfettamente la percezione di Donnarumma: un giocatore che è sulla scena da così tanto tempo da far dimenticare a tutti quanto sia ancora giovane. Un gigante tra i pali, con una carriera da leggenda già alle spalle e un futuro ancora tutto da scrivere.