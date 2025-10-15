Donnarumma: «Sono sicuro che andremo al Mondiale». Le dichiarazioni del portiere della Nazionale e del Manchester City

Protagonista con due parate decisive, il portiere e capitano dell’Italia Gianluigi Donnarumma ha analizzato ai microfoni della Rai la vittoria per 3-0 contro Israele, un successo che proietta gli Azzurri verso i playoff per i Mondiali del 2026.

Quanto pesa la sconfitta di Oslo? «Purtroppo, la qualificazione è diventata complicata e non puoi sbagliare una partita. Dobbiamo cancellare quello e pensare a novembre, poi ai playoff. Ci sarà da lavorare, ma sono sicuro che la squadra farà bene e andrà al Mondiale».

Anche oggi, due interventi strepitosi tuoi. «Va bene creare tanto, ma stiamo migliorando anche difensivamente. Cerco sempre di farmi trovare pronto, ma vedo una squadra che non vuole prendere gol. Il mister ci sta mettendo del suo, stiamo mettendo in campo concetti nuovi e si vede. Bisogna migliorare, ma il gruppo è vivo e sono sicuro che faremo bene».

Meglio col modulo a 3 o a 4 dietro? «A parte il modulo, la cosa che fa la differenza è la voglia: di non prendere gol e di raddoppiare in qualsiasi occasione. Il mister prepara le partite e gli avversari: possiamo difendere a 3 o a 4, ma oggi si è vista una squadra che vuole vincere, divertirsi e andare al Mondiale a tutti i costi».