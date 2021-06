Donnarumma Juventus: si lavora per trovare un accordo. La maxi commissione per Raiola

Donnarumma Juventus: operazione sottotraccia e maxi commissione per Raiola. Le ultime sul futuro del portiere

Secondo Tuttosport in questo momento il portiere non è una priorità del mercato Juve, Szczesny va benissimo. Ma l’interesse per il parametro zero Donnarumma è palese, anche se è forte la concorrenza di PSG e Barcellona.

L’operazione è sottotraccia, bisogna prima capire se ci siano squadre pronte ad accogliere il polacco. Quindi si potrebbe definire l’affare: 10 milioni di ingaggio a Donnarumma e 20 milioni di commissione per Raiola.