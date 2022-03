Donnarumma, l’analisi di Zoff: «L’errore? Non è il più grave rispetto a quelli fatti dalla squadra»

L’ex portiere italiano Dino Zoff ha difeso Donnarumma dopo l’errore contro il Real Madrid

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Dino Zoff ha parlato così di Gianluigi Donnarumma dopo l’errore commesso in Real Madrid Psg.

ERRORE DONNARUMMA – «Bisogna capirsi. Quello secondo me è un errore concettuale, più che del portiere. Nel senso che non si mette in difficoltà l’estremo difensore con certi passaggi. E Donnarumma l’errore che ha commesso è stato quello di non buttar via il pallone lontano dalla zona pericolosa. Questo è il suo errore, che non mi pare il più grave, rispetto ad altri compiuti da tutta la squadra».

FALLO – «Penso che in Italia un fallo del genere lo avrebbero fischiato e questo magari ha condizionato Gigio su come gestire la palla. Ma è andata così. Amen».