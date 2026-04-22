Donnarumma si mette a disposizione: l’Italia di Baldini riparte da lui e dai ragazzi dell’Under 21

«Pronto mister, io ci sono»: Donnarumma chiama Baldini. L’Italia di giugno sarà lui più i giovanissimi, tutti i nomi

Gigio Donnarumma guiderà un gruppo giovanissimo nelle due amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia, impegni nati come preparazione al Mondiale e diventati ora semplici obblighi legati ai diritti tv. Saranno comunque l’occasione per gettare le basi del nuovo ciclo azzurro, in attesa del prossimo ct – che sia Conte, Allegri o un altro nome. In panchina ci sarà Silvio Baldini, selezionatore dell’Under 21, deciso a portare con sé l’intero blocco dei suoi ragazzi, affiancati da Donnarumma, Esposito, Palestra e Pisilli, già stabilmente nel giro della Nazionale maggiore.

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La storia più significativa è proprio quella del capitano azzurro. Donnarumma, che ha debuttato in Nazionale a 17 anni e ne è diventato titolare a 19, ha scelto di non restare a casa come gli altri big. Ha preso il telefono e ha chiamato Baldini: «Mister, io ci sono, se serve una mano». Una disponibilità che il tecnico ha accolto con entusiasmo, immaginando un gruppo costruito attorno alla leadership del portiere campione d’Europa 2021. Con tutti gli azzurrini a disposizione, Baldini potrebbe schierare un 4‑3‑3 giovane e ambizioso, con Donnarumma tra i pali e un mix di talenti già pronti per il salto definitivo.

Il ritiro, però, avrà regole chiare: vita da Under 21 per tutti. Niente stanze singole – solo doppie, con i portieri addirittura in tripla – orari rigidi per colazione e controlli sul peso, e soprattutto zero telefonini, come da tradizione nelle squadre di Baldini. Un ritorno alle basi per preparare il futuro dell’Italia, con l’obiettivo di trasformare queste amichevoli “della tristezza” in un punto di ripartenza. Lo riporta Gazzetta.it.