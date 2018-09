Gianluigi Donnarumma protagonista di una grande parata in Portogallo-Italia: al 19′ del secondo tempo il portiere azzurro salva la sua porta su un grande tiro di Bernardo Silva

Gianluigi Donnarumma chiamato agli straordinari durante Portogallo-Italia (segui la diretta live), gara di Nations League in corso al ‘Da Luz’ di Lisbona. Al 63′, sul risultato di 1-0 in favore dei padroni di casa (rete di André Silva al 48′), il portiere azzurro ha compiuto una parata prodigiosa su un tiro potente in diagonale di Bernardo Silva; la conclusione del portoghese, di sinistro e diretta sul secondo palo, è stata deviata dal portiere milanista che ha salvato la propria porta da un tiro che, con ogni probabilità, avrebbe portato al raddoppio del Portogallo.