Donnarumma esalta l’Italia: «Siamo forti ma a un certo punto ho temuto la beffa»

Il portiere dell’Italia, Gigio Donnarumma, ha commentato la bella vittoria della Nazionale in casa della Polonia

L’Italia torna a casa dalla Polonia con 3 punti fondamentali per il proprio cammino in Nations League ma non solo. Il successo di ieri in terra polacca servirà agli azzurri anche per essere testa di serie ai sorteggi per Euro 2020 e forse anche per i sorteggi dei Mondiali in Qatar. Gigio Donnarumma, portiere del Milan e della Nazionale, autore di due parate importanti su Grosicki, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dopo la sfida, commentando così la vittoria: «Finalmente una partita senza subire gol, ne sono felice. Avanti così, con la testa giusta, pensando a migliorare partita dopo partita».

Prosegue Gigio Donnarumma, elogiando la prestazione del collega Szczesny: «A un certo punto ho temuto pure la beffa. Szczesny è stato straordinario, ha parato tutto, è un grandissimo portiere, e gli faccio i complimenti. Ma l’Italia ha dominato, ha fatto una par­tita eccezionale. Negli spogliatoi c’è stata grande festa, d’al­tronde sono tre punti fonda­ mentali sotto molti punti di vi­sta. L’iniezio­ne di fiducia è notevole. Da qui, da una prestazione super su un campo difficilissimo, si riparte con più forza e convinzione. Il gruppo è comunque forte e so­lido, non si è mai fatto condi­zionare dalle pressioni e dal pericolo retrocessione: siamo bra­vi, uniti e c’è un mister che sa tirare fuori il massimo da ognu­no di noi».