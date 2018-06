Douglas Costa, l’uomo in più: «Entro e sono pronto, grazie ad Allegri»

Douglas Costa, l’uomo in più del Brasile. Gli elogi di Tite per il calciatore della Juventus e per Allegri che lo ha plasmato

Douglas Costa entra e spacca la partita. Un copione già visto a lungo durante il corso della stagione con la Juventus. Da ieri, anche con il Brasile. L’ingresso dell’esterno bianconero è stato decisivo per sbloccare lo 0-0 con il Costa Rica e ha fornito un assist al bacio per il primo gol di Neymar al Mondiale. Una prestazione, quella di Douglas Costa, che ha fatto innamorare i tifosi brasiliani e anche il commissario tecnico Tite.

Il commissario tecnico della Seleçao lo ha elogiato pubblicamente a fine partita, come riportato dal Corriere dello Sport: «Quando è entrato è stato uno spettacolo. Basta vederlo giocare, accelera, dribbla, va a destra, va a sinistra. Per me ha fatto tanti progressi alla Juventus, e sto parlando dal profilo tecnico e tattico». Un elogio indiretto per Allegri da Tite, confermato da Douglas Costa nelle dichiarazioni ai microfoni de La Stampa dopo la sfida del girone: «Cosa mi ha insegnato l’Italia? Ad aspettare, anzi mi correggo: a essere pronto. Quando entro so che posso essere subito efficace. Con Allegri è successo tante volte. Da me ci si aspetta la reattività, la risposta immediata».