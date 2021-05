Milan-Juve doppia sfida, in palio Champions e Donnarumma

Doppia sfida in programma per questa settimana tra Juventus e Milan: domenica si gioca, ma cosa fa Donnarumma?

Sarà la settimana decisiva per la qualificazione in Champions League, lo potrebbe essere per il futuro di Gianluigi Donnarumma. Domenica sera il big match tra Juventus e Milan può essere importante su più fronti.

Nel frattempo dopo le proteste dei tifosi rossoneri in facci al loro portiere («se non rinnovi non giocare con la Juventus») il numero uno della nazionale non è affatto sereno. Maldini e Massara sono convinti che l’offerta di 8 milioni non sia ulteriormente migliorabile, Raiola, procuratore di Donnarumma, ha in testa una proposta più alta che farebbe la Juve, 10 milioni a stagione circa. La dirigenza rossonera ha deciso di aspettare la conclusione della stagione per definire tutte le questioni rinnovi, ma intanto domenica la sfida con i bianconeri potrebbe spostare le carte in tavola. Donnarumma senza Champions League la prossima stagione? Difficile, quasi impossibile.