Dumfries Inter, le big europee ci pensano: con la clausola è un’occasione per il Manchester City

Denzel Dumfries nel mirino delle big europee: la clausola rescissoria a cifre contenuta spaventa l’Inter e fa gola al Manchester City

Denzel Dumfries è diventato una delle occasioni più interessanti sul mercato europeo, complice una clausola rescissoria da 25 milioni di euro valida fino al 15 luglio. Dopo una stagione brillante con l’Inter, culminata in una Champions League da protagonista, l’esterno olandese è finito nel mirino di numerosi top club. Il suo rendimento, fatto di corsa, gol pesanti e affidabilità, ha attirato attenzioni importanti, ma il tempo stringe: chi vorrà assicurarselo a prezzo di saldo dovrà muoversi in fretta.

Il Barcellona è da tempo sulle tracce di Dumfries, attratto dalla sua fisicità e dalla capacità di incidere su entrambe le fasi di gioco. Tuttavia, i limiti economici imposti dal fair play finanziario complicano l’operazione: servirebbe un pagamento immediato, al momento non sostenibile per i catalani. Inoltre, i blaugrana hanno altre priorità sul mercato, rendendo la pista meno calda di quanto sembri.

Più concreta la possibilità Manchester City. Guardiola, rimasto scoperto sulla destra dopo l’addio di Walker, vede in Dumfries un rinforzo ideale per coprire il vuoto. Secondo Mundo Deportivo ci sarebbero già stati contatti tra il club inglese e l’entourage del giocatore, ma anche in questo caso servirà agire con rapidità.

Altre big europee osservano con interesse. Il Bayern Monaco potrebbe considerarlo un upgrade su Laimer e Boey, mentre dalla Premier ci sono movimenti attorno a Chelsea, Manchester United e Arsenal, tutte potenzialmente in grado di garantirgli un ingaggio superiore all’attuale. Meno probabile invece un approdo in Serie A, dove la Juventus – pur avendo bisogno di un esterno destro nel sistema di Tudor – si trova esclusa a priori: la clausola non è valida per l’Italia e l’Inter non intende rafforzare una diretta concorrente.

Fino al 15 luglio, Dumfries rappresenta una vera occasione di mercato. Poi, ogni trattativa passerà per la volontà dell’Inter.