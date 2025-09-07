Dumfries spaventa di nuovo l’Inter: «Sarei interessato a…». Le dichiarazioni dell’esterno nerazzurro dal ritiro della sua Nazionale

Nonostante un’estate in cui il suo nome figurava costantemente nella lista dei possibili partenti, Denzel Dumfries è rimasto saldamente all’Inter, riprendendo il suo percorso di crescita da dove lo aveva interrotto. L’esterno olandese si è rapidamente riaffermato come una pedina fondamentale per la squadra, un giocatore ormai imprescindibile e di caratura internazionale. La sua rete siglata contro l’Udinese, sebbene ininfluente ai fini del risultato, è l’ennesima prova del suo impatto e del suo status di leader tecnico e carismatico del gruppo. Sorprendentemente, nessun club si è fatto avanti con la convinzione necessaria per pagare la clausola rescissoria di 25 milioni di euro presente sul suo contratto, una cifra che avrebbe potuto porre fine alla sua avventura a Milano.

Archiviata la finestra di mercato, Dumfries ha risposto alla chiamata della sua nazionale, lasciando subito il segno con un goal nel pareggio contro la Polonia. Sia con la maglia dell’Olanda che con quella nerazzurra, è ormai un titolare inamovibile e un punto di forza indiscutibile. Proprio dal ritiro degli Oranje, alla vigilia dell’importante sfida di qualificazione mondiale contro la Lituania, l’esterno ha parlato in conferenza stampa, mostrando grande lucidità e ambizione.

Sulla sua condizione fisica e gli obiettivi collettivi, ha dichiarato: «Non sono ancora al top della forma all’inizio della stagione, ma quando arriva una partita, devi cambiare marcia ed essere lì. Non importa tanto quanti gol segno, ma che otteniamo i tre punti e ci qualifichiamo per la Coppa del Mondo del prossimo anno».

Ha poi parlato del suo percorso di crescita personale, evidenziando una notevole umiltà: «Spero che la mia crescita non si fermi mai. No, non mi sto sorprendendo; sto solo vivendo il momento e cercando di migliorare ogni giorno. Cosa posso ancora migliorare? Un po’ il posizionamento, giocare nella mia posizione, ci sto lavorando».

Infine, ha aperto a scenari futuri, non nascondendo il suo interesse per un’esperienza in Inghilterra, pur ribadendo la sua felicità all’Inter. «La Premier League è una competizione fantastica, ma ora gioco in Serie A. Mi trovo a mio agio all’Inter, ma penso che potrei fare bene anche in Premier League. Sarei sicuramente interessato. La Premier League è nota per la sua intensità, mentre la Serie A è uno dei campionati più forti in termini di abilità tattica. Sono approcci diversi al calcio, ma la Champions League offre sempre scontri emozionanti».