Dura lex sed Gattuso: annullato anche il giorno di riposo domani

Dopo quello di oggi, Gennaro Gattuso ha annullato anche il giorno di riposo di domani previsto per la squadra

Una prestazione che tutti in casa rossonera hanno bollato come figuraccia. Gattuso ha paragonato la squadra come una “banda musicale”. E quindi, dopo aver annullato il riposo previsto per questa mattina, il Milan ha deciso di fare lo stesso per domani. Per questo, lunedì alle 11.30, è previsto l’allenamento in previsione della partita di settimana prossima contro il Bologna. Dopo la sconfitta di ieri sera, nessun riposo per i ragazzi di Gattuso che vuole spremere la squadra per questo delicato finale di stagione.