Dybala diventa papà: fiocco rosa per l’argentino! È nata la figlia dell’attaccante della Roma e di Oriana Sabatini

Dybala diventa papà: è nata la figlia dell’attaccante della Roma e di Oriana Sabatini. Fiocco rosa per l’argentino

Il mondo del calcio e l’intera tifoseria giallorossa si stringono in un caloroso abbraccio attorno al loro beniamino per una splendida notizia che travalica i confini del rettangolo di gioco. Nelle scorse ore, Paulo Dybala ha raggiunto il traguardo più importante della sua vita: è diventato papà per la prima volta.

Il parto al Gemelli: una corsa contro il tempo dopo Roma-Juve

La bambina ha deciso di bruciare le tappe. Sebbene il termine fisiologico della gravidanza fosse fissato per l’11 marzo, la primogenita è nata nella mattinata di oggi, 2 marzo 2026, alle ore 8:57, presso l’Ospedale Gemelli di Roma, regalando a Dybala e alla compagna Oriana Sabatini un’emozione indescrivibile.

Il tempismo del destino ha assunto contorni incredibili: il travaglio è iniziato in un momento altamente simbolico per la carriera del giocatore. Le acque si sono rotte proprio al termine della delicata sfida di campionato tra Roma e Juventus, costringendo l’attaccante a una corsa in ospedale subito dopo il triplice fischio. Dalle luci dello Stadio Olimpico ai corridoi del reparto maternità, la “Joya” ha vissuto la notte più lunga ed emozionante di sempre.

La scelta della Capitale e il mistero sul nome

Il percorso che ha portato a questo giorno indimenticabile è stato accompagnato da importanti riflessioni. Inizialmente, Oriana Sabatini aveva accarezzato l’ipotesi di partorire in Argentina, per avere la famiglia vicina e mantenere un legame saldo con le proprie radici. Alla fine, però, l’amore per la Capitale e l’enorme senso di responsabilità del giocatore hanno prevalso: la coppia ha scelto di restare in Italia per conciliare la nascita con i fitti impegni agonistici del numero 21.

Per quanto riguarda il nome della neonata, vige ancora il massimo riserbo. Le prime indiscrezioni trapelate dall’entourage della coppia, tuttavia, suggeriscono una scelta molto particolare: si tratterà di un nome corto e legato a una suggestiva citazione cinematografica.