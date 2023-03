Dybala: «La Juve mi deve 3 milioni. Ad aprile c'è la scadenza poi...»

Paulo Dybala, attaccante della Roma, ha parlato durante l’audizione in merito al caso stipendi con la Juventus

Paulo Dybala, attaccante della Roma, ha parlato durante l’audizione in merito al caso stipendi con la Juventus. Le sue parole riportate da Repubblica.it:

«La Juve mi deve 3 milioni per gli stipendi del 2021. Ad aprile 2023 ha l’ultima opportunità per pagarli” altrimenti il suo avvocato procederà “anche se io non voglio fare nessuna causa e uscire sui giornali, evitando problemi per me e per la Juventus».