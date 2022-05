Dybala, nuova squadra cercasi: niente Inter, la Joya pensa a un’altra italiana

Paulo Dybala è alla ricerca di una nuova squadra. La Joya starebbe pensando a un club italiano, ma non all’Inter

Paulo Dybala è in cerca di una nuova squadra dopo il divorzio ormai annunciato con la Juventus. Tra le possibili destinazioni c’è anche la Roma, con Mourinho che sta spingendo per avere a disposizione l’argentino.

Secondo quanto riferito da Rai Sport, però, l’approdo in giallorosso non sarebbe tra i piani della Joya, che preferirebbe invece lasciare l’Italia per tentare l’avventura in Premier League.

