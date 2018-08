Il pazzo mercoledì di Dybala: così è nata la fake news sul Real Madrid

Dybala al Real Madrid per 180 milioni di euro: la notizia fa il giro del mondo, ma si rivela presto una fake news orchestrata ad arte

Un pazzo mercoledì terminato con una smentita. La notizia di Paulo Dybala al Real Madrid per la folle cifra di 180 milioni di euro ieri ha fatto giusto in tempo a girare il mondo, prima di rivelarsi una clamorosa fake news d’autore. È iniziato tutto quando in Italia era pomeriggio: dal profilo Twitter di tale Mauricio Hidalgo, sedicente giornalista di Olè – il quotidiano sportivo più importante di Argentina – arriva la bomba destinata a sconvolgere il mercato. Proprio nelle ultime ore della sessione estiva spagnola (il mercato da quelle parti chiuderà domani) il Real avrebbe trovato l’accordo con la Juventus per l’acquisto di Dybala a 180 milioni di euro: tutto fatto, via libera del giocatore – a cui andranno 16 milioni di euro netti l’anno – e visite mediche già programmate. Per lui pronta la maglia numero 7 che fu dell’attuale compagno di squadra Cristiano Ronaldo.

La news prende il largo ed arriva anche in Italia: qualche juventino storce in naso, ma in linea generale sono comunque in pochi a crederci. Difficile che i bianconeri cedano uno dei propri giocatori più importanti così, a mercato (italiano) chiuso. Qualcuno così analizza la fonte e quello che viene a galla non è nemmeno troppo una sorpresa: Mauricio Hidalgo, semplicemente, non esiste. Il suo profilo Twitter è falso come una banconota da sette euro e la foto di profilo utilizzata è quella di Josep Puchades, un professore di giornalismo argentino (lui sì). Di più, Mauricio Hidalgo è in verità un nome non proprio di fantasia: quello di un giornalista… finto, ovvero il protagonista della serie tv argentina “Aquí no hay quien viva”. Tutto torna, claro no?

Non tanto, perché nel frattempo anche tantissimi media argentini abboccano alla trappola, riprendono la notizia ed inducono in errore i media italiani (molti dei quali, come il nostro, comunque dubbiosi sulla veridicità della bomba). Olè è costretto alla smentita, ma non fa in tempo a dire la sua che pure da casa Juventus arriva la bollatura netta: fake news. Dybala, ieri regolarmente a Torino per gli allenamenti col resto della squadra, non si è mai mosso. Eppure qualcuno c’aveva creduto… Argentini burloni.