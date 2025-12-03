Dybala Roma, le condizioni dell’attaccante giallorosso preoccupano Gasperini: come sta e le ultime su un suo recupero contro il Cagliari

Dybala Roma, l’argentino ha saltato anche l’allenamento odierno a causa dell’attacco febbrile. Riuscirà a recuperare per la trasferta di Cagliari?

La Roma ha svolto oggi una nuova sessione di allenamento a Trigoria in vista della delicata trasferta contro il Cagliari, in programma domenica 7 dicembre alle ore 15 all’Unipol Domus. La squadra di Gasperini prosegue il proprio percorso di preparazione con l’obiettivo di confermare i recenti progressi in campionato, ma lo sguardo di tifosi e staff è inevitabilmente rivolto alle condizioni di Paulo Dybala, ancora una volta grande protagonista dell’attenzione mediatica quando si tratta della Roma.

La presenza dell’argentino è infatti in forte dubbio: la Dybala non ha potuto essere protagonista dell’allenamento odierno a causa di un attacco febbrile che lo ha costretto al riposo forzato. Il club giallorosso sta seguendo da vicino l’evoluzione della situazione, consapevole dell’importanza dell’attaccante sia sul piano tecnico sia su quello emotivo. Rientrato solo la scorsa settimana, Dybala era stato schierato titolare contro il Midtjylland e aveva poi disputato uno spezzone di gara nel big match contro il Napoli, dimostrando di essere sulla via del recupero. L’attuale stop rappresenta dunque una piccola battuta d’arresto che lo staff medico spera di risolvere nelle prossime 48 ore.

L’allenamento odierno ha visto invece un’altra assenza significativa: Artem Dovbyk non ha lavorato con il gruppo, continuando il proprio percorso personalizzato per superare l’infortunio che lo tiene lontano dal campo ormai da settimane. Il centravanti ucraino spera di poter rientrare entro la fine del mese, ma la gara di Cagliari appare al momento fuori portata. Ancora ai box anche Angeliño, il cui rientro verrà valutato nei prossimi giorni.

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Nonostante queste defezioni, il resto del gruppo ha svolto regolarmente la seduta, concentrandosi su tattica, sviluppi offensivi e transizioni rapide. Gasperini sta valutando diverse soluzioni per ovviare alla possibile mancanza di Dybala e Dovbyk, e una delle ipotesi più concrete è quella di vedere Tommaso Baldanzi in campo dal primo minuto. Il giovane talento giallorosso ha mostrato segnali di crescita costante e potrebbe essere la scelta ideale per dare imprevedibilità alla manovra offensiva.

In attesa di conoscere l’evoluzione del caso Dybala, l’ambiente resta fiducioso. La speranza è che la Joya possa recuperare in tempo per una sfida che potrebbe rivelarsi fondamentale nella corsa ai piani alti della classifica. La sua presenza, anche solo in panchina, rappresenterebbe un’iniezione di fiducia per tutta la squadra e per i tifosi che attendono notizie positive nelle prossime ore.