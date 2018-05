La crescita di Paulo Dybala, dal momento in cui è passato alla Juve in poi, non è stata soltanto tecnica ma ha riguardato anche l’immagine del calciatore

Che Dybala fosse un talento ne era già convinto Maurizio Zamparini che lo portò a Palermo a peso d’oro. La retrocessione poi la risalita in massima serie, lasciando intravedere potenzialità da campione. Campione Paulo lo è diventato alla Juventus, riuscendo a farne anche un uomo copertina. Le panchine, la gavetta, poi la fiducia di Allegri: da qui la Joya si è presa il palcoscenico. Dalla maglia numero 10 alle varie sponsorizzazioni, Paulo è diventato una sorta di calciatore influencer.

Tant’è vero che l’argentino, fresco di convocazione per il prossimo Mondiale in Russia, è stato inserito dalla ESPN nella World Fame 100, ovvero la lista dei 100 sportivi più famosi al mondo. Paulo Dybala è l’unico calciatore del nostro campionato a farne parte, al 29^ posto della graduatoria. La Joya ha addirittura superato il suo grande amico Paul Pogba, soltanto 33esimo. Presenti nella lista anche mostri sacri come James Rodriguez, Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney e Don Andres Iniesta. Senza dimenticare le grandi stelle di altre discipline sportive: da Tom Brady a Floyd Mayweather, passando per Lindsey Vonn e Serene Williams.