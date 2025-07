Dzeko si presenta: «Perché ho preferito la Fiorentina al Bologna? Vi spiego». Le parole del neo attaccante viola in conferenza

Edin Dzeko, nuovo attaccante della Fiorentina, ha parlato così nella conferenza stampa di presentazione: «Prima di andare in Turchia c’erano solo voci ma niente di concreto. Cosa mi aspetto? Devo dare tanto grazie alla mia esperienza ai ragazzi. Cercherò di dare il massimo per aiutare la Fiorentina a crescere ancora».

PIOLI – «Ci stiamo conoscendo un po’ tutti perché in tanti siamo nuovo. Stiamo facendo dei test per vedere a che punto siamo. Il mister vuole che siamo aggressivi e fare la partita».

FIORENTINA E NON BOLOGNA – «Quando il procuratore mi ha detto questa possibilità gli ho detto di farla subito. Avevo solo la Fiorentina in testa. Io volevo tornare in Italia e in un grande club come questo».

OBIETTIVI – «Bisogna prepararsi al meglio ed è quello che sto cercando di fare. I limiti non me ne metto, nemmeno a livello di gol. Io comunque metto al primo posto la squadra. L’ambizione deve essere alta perché è la base per arrivare a grandi risultati».

CONCORRENZA IN ATTACCO – «Sono grandi calciatori. Kean e Gudmundsson hanno fatto già vedere cosa sono capaci di fare. I grandi calciatori devono sempre giocare insieme. Oggi nel calcio io non vedo concorrenza tra gli attaccanti perché il risultato e la squadra vanno al di sopra dei singoli. Moise ha già fatto vedere che giocatore è ma può crescere ulteriormente. Io sono qui a sua disposizione per farlo crescere e diventare ancor più forte»