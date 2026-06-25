Ecuador‑ì Germania, l’incredibile storia che si ripete: la chiusura del girone richiama il lontano 2006

Corsi e ricorsi storici. Il calcio, spesso e volentieri, si diverte a tessere trame che uniscono il presente al passato in modo quasi poetico. Oggi, la Germania e l’Ecuador si ritrovano di fronte per chiudere la fase a gironi di questo Mondiale 2026, in una sfida che riaccende ricordi indelebili per i tifosi tedeschi e non solo. Esattamente vent’anni fa, infatti, la stessa identica partita sigillò le sorti del Gruppo A nell’indimenticabile Coppa del Mondo disputata in terra teutonica.

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Il ricordo del 2006: il tris a firma Klose e Podolski

Era il 20 giugno 2006, nella splendida cornice dell’Olympiastadion di Berlino. Sia la Mannschaft che la Tricolor sudamericana arrivavano all’ultimo turno già matematicamente qualificate per gli ottavi di finale, ma in palio c’era il prestigioso e fondamentale primo posto del raggruppamento per assicurarsi un tabellone sulla carta più agevole. Quella che doveva essere una partita equilibrata e studiata si trasformò rapidamente in un monologo tedesco, un vero e proprio inno alla potenza offensiva della squadra allora guidata in panchina da Jürgen Klinsmann, teso il giusto, come sì capì dall’esultanza per il 2-0.

A rubare la scena fu il formidabile tandem d’attacco di origini polacche che ha fatto la storia recente della nazionale. Miroslav Klose, di cui si è parlato in questi giorni molto perché Messi lo ha superato per numero di gol al Mondiale, indirizzò il match già al 4′ minuto con un diagonale perfetto, raddoppiando poi al 44′ confermando il suo proverbiale istinto del gol.

La tete del 2-0 è infatti perfettamente riassuntiva di quel che si potrebbe definire un bomber “vero”: sul pallone pregiato offertogli da Ballack con un cucchiaio, l’attaccante che abbiamo ammirato alla Lazio riesce a eludere il portiere in uscita con un tocco di ginocchio tanto stilisticamente povero quanto straordinariamente utile per mettere in rete a porta vuota. Nella ripresa, un giovane e devastante Lukas Podolski chiuse i conti al 57′, fissando il tabellone sul definitivo 3-0 con una ripartenza rapida e letale. Una vittoria netta e senza appelli, che caricò d’entusiasmo l’intero Paese ospitante.

Le prospettive di oggi: a caccia del primato

Oggi, a due decenni di distanza, il palcoscenico è cambiato, ma la posta in palio mantiene lo stesso immutato fascino. La Germania scende in campo nell’ultima giornata della fase a gironi con il chiaro intento di blindare la classifica, imporre i propri ritmi e lanciare un forte segnale a tutte le altre superpotenze candidate alla vittoria finale.

Ancor più se oggi, con un prevedibile turnoer, confermerà in Undav il goleador dalla media minuti/reti degna di Gerd Muller, lo storico attaccante degli anni ’70. Quanto all’Ecuador, che ancora non ha segnato una rete e ha trovato inRoom del Curacao un ostacolo insormontabile, se vuole tornare per l’appunto a disputare una gara a eliminazione diretta non ha altra via se non vincere, magari approfittando di una possibile rilassatezza della formazione di Nagelsmann.