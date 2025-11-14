Eder svela: «Via dall'Inter per colpa di Spalletti, non ho sopportavo la sua ipocrisia. Conte? In allenamento vomitavo. Allenatore migliore Mihajlovic. Con la Samp...»

Eder si racconta: «Via dall’Inter per Spalletti. Conte? In allenamento vomitavo. Allenatore migliore Mihajlovic. Con la Samp…»

Attaccante dalla lunga carriera in Italia, il brasiliano Eder ha anche giocato nella Nazionale azzurra. Oggi su La Gazzetta dello Sport riapre l’album dei ricordi.



COINCIDENZE – «La prima città italiana in cui ho giocato è stata Cascia, dove c’è Santa Rita. Credo alle coincidenze. Nel 2015 Don Nino scrisse una lettera alla Sampdoria dopo avermi visto segnare al debutto in Nazionale, contro la Bulgaria, e lo invitai a Genova. Nel 2018, il giorno dopo la vittoria contro la Lazio che ci garantì la Champions con l’Inter, volai da lui in Sardegna,a Buddusò. Il campo dell’oratorio è intitolato a me».

LA SAMP – «A gennaio 2012 la Samp era quasi in zona retrocessione, ma Iachini, avuto a Brescia, disse che l’obiettivo era la Serie A. Fu la scelta migliore della mia vita».

L’ALLENATORE MIGLIORE – «Mihajlovic. Mi disse che parlavano tutti bene di me, ma che al tempo stesso ero discontinuo. “Devi essere consapevole delle tue qualità. Se vinciamo sarà merito tuo, se perdiamo sarà colpa tua”. Mi tirò fuori il carattere. Senza di lui nonsarei andato in Nazionale»

PIU’ FACILE IMPARARE L’INNO O GLI ALLENAMENTI DI CONTE – «Imparare l’inno! Con Antonio vomitai. Riscaldamento, tattica, palestra, test dello jo-jo, su e giù. Mi chiedevo: “Ma come si fa?”. Però poi volavamo…».

L’INTER – «Su quasi 90 partite ne avrò giocate solo una ventina da titolare, ma sono felice del tempo trascorso a San Siro. Un orgoglio. Poi davanti c’era Icardi»

PERCHÉ ANDO’ VIA DALL’INTER – «Per Spalletti. Non ho mai sopportato la sua ipocrisia. Allenatore top, ma come uomo… meno».

LA CINA – «Io e la famiglia Zhang eravamo amici, ma nel 2020, dopo la vittoria del campionato, sparirono tutti. Non abbiamo visto un euro per mesi».

