Eder segna e Zhang ringrazia: lo scambio social fa divertire il web – FOTO

Eder ha segnato due gol al Beijing Renhe e ha pubblicato il video sui social dove ha ricevuto i complimenti di Zhang

L’ex attaccante dell’Inter, Eder è attualmente in forza al Jiangsu Suning, squadra che milita nel massimo campionato cinese, e sta sorprendendo tutti per i suoi gol. Proprio oggi, per Eder, è arrivata una doppietta nella sfida esterna contro il Beijing Renhe. Una doppietta che conferma la sua ritrovata vena realizzativa in Cina.

L’italobrasiliano ha festeggiato il suo ottavo gol in 13 presenze con un post su Instagram dove ha ricevuto numerosi complimenti e qualche ironia dai suoi ex compagni di squadra. Ma a sorprendere tutti è stata la risposta del neo-presidente dell’Inter Zhang che gli ha scritto: «Complimenti!». Qualche battuta anche da D’Ambrosio e Ranocchia che l’hanno sbeffeggiato per i suoi gol. Il primo ha evidenziato il discorso economico: «Mamma mia che fenomeno… ps: cosa significa +8? Soldi?»; mentre il secondo che ha scritto: «Bravo.. ma il portiere senza mani?».