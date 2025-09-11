Edgar Davids truffato da un’amica: rubate 37 opere d’arte all’ex centrocampista di Milan, Juventus e Inter. L’accaduto

Una storia surreale, un’incredibile vicenda di fiducia tradita che ha per protagonista l’ex centrocampista della Juventus, Edgar Davids. Mentre il campione olandese continuava la sua vita, la sua pregiata collezione d’arte contemporanea veniva sistematicamente smantellata e venduta alle sue spalle, senza che lui potesse minimamente sospettare di nulla. A orchestrare la truffa, una persona a lui vicinissima, un’amica di famiglia così fidata da possedere le chiavi di uno dei suoi appartamenti a Londra.

L’autrice del furto e della frode è Nabila Habiby, una donna che era entrata a far parte della cerchia più intima di Davids. Il rapporto era talmente stretto che, per un periodo, l’ex calciatore l’aveva addirittura ospitata nella sua villa, affidandole in seguito il compito di prendersi cura della sua vecchia casa nel nord di Londra, dopo il suo trasferimento in un nuovo appartamento. Invece di custodire i suoi beni, tra il 2014 e il 2016, la donna ha abusato di quella fiducia in modo spudorato, rubando ben 37 opere d’arte dalla collezione. I pezzi venivano poi dati in pegno, fruttandole un guadagno illecito di quasi 200.000 euro, prima di finire definitivamente all’asta, il tutto all’insaputa del legittimo proprietario, che credeva la sua collezione al sicuro in un deposito a Enfield.

La scoperta è avvenuta nel 2017 nel modo più casuale e moderno possibile. Un potenziale acquirente, interessato a un’opera messa all’asta, ha notato il nome di Davids sul retro di un pezzo e ha deciso di contattarlo direttamente tramite un messaggio su Instagram per chiederne la storia. Per l’ex giocatore di Juventus, Barcellona e Tottenham è stata una doccia fredda, il momento in cui l’intero castello di menzogne è crollato.

Il danno non è stato solo economico, ma soprattutto emotivo, una profonda ferita inferta da chi considerava un’amica. Il caso è stato portato in tribunale e la sentenza, attesa per il prossimo novembre, condannerà la donna per frode, chiudendo il capitolo legale di una vicenda che ha del clamoroso.