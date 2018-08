L’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus sta ancora facendo impazzire i tifosi, ad Udine già esauriti tutti i biglietti in vendita libera

L’effetto Cristiano Ronaldo alla Juventus non accenna a placarsi e la società bianconera sorride. L’arrivo della stella portoghese a Torino ha, difatti, fatto impazzire i tifosi che fanno di tutto per vedere le gesta del giocatore. Un vantaggio di cui sta beneficiando non solo la squadra piemontese, ma tutto il campionato.

Nelle prime due gare di campionato della Juventus, a Verona contro il Chievo ed in casa contro la Lazio si è registrato il tutto esaurito, condizione che probabilmente si verificherà anche sabato contro il Parma al Tardini e addirittura anche contro l’Udinese. La gara contro i friulani, in programma il 7 ottobre, potrebbe essere giocata all’interno di un Friuli Dacia Arena tutto esaurito, dato che già oggi tutti i biglietti in libera vendita sono stati venduti. Ancora attiva la prelazione per gli abbonati a 17 partite , mentre i biglietti senza prelazione verranno messi vendita da sabato primo settembre.