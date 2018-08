Esauriti in pochi minuti i biglietti per Parma-Juventus riservati al settore ospiti. Grazie a Ronaldo si prevede il tutto esaurito

Mentre in Spagna l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus ha causato un sensibile calo delle presenze al Santiago Bernabeu in Italia gli stadi continuano a riempirsi per ammirare le giocate del fenomeno portoghese. I tagliandi per la prima partita di Ronaldo con la maglia bianconera contro il Chievo sono andati esauriti in pochi minuti e lo stesso dovrebbe avvenire per la sfida contro il Parma del primo settembre allo stadio Tardini.

Questa mattina è iniziata la prevendita telematica dei biglietti per il match tra gli emiliani e la Juventus e in pochissimi minuti i posti disponibili per il settore ospiti sono andati esauriti. Per chi non è riuscito a guadagnarsi oggi il posto a sedere per la seconda di Ronaldo non resta che aspettare domani mattina alle 10 quando aprirà la vendita dei 2mila restanti biglietti del settore curva sud. Senza ombra di dubbio anche questi tagliandi verranno venduti in tempo record e si prevede che già domani sarà tutto esaurito al Tardini. Ronaldo a DAZN ha confermato di voler vincere tutto con la sua nuova squadra e contro il Parma potrebbe arrivare la sua prima rete italiana.