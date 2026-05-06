Elezioni FIGC, Malagò sicuro: «La mia ineleggibilità? Non vale la pena commentare»

Elezioni FIGC, Malagò non ha dubbi: «La mia ineleggibilità? Non vale la pena commentare». Le sue dichiarazioni

La polemica sulla presunta ineleggibilità di Giovanni Malagò alla presidenza FIGC, legata al tema del “cooling off period”, è stata liquidata dallo stesso dirigente con parole nette: «Io penso che nella vita non ci sia niente di peggio che dare risposta a situazioni che non vale la pena commentare». Il riferimento è alle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, secondo cui il suo passato da presidente di un ente vigilante potrebbe impedirgli di assumere immediatamente la guida di una controllata come la Federazione.

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Il commento è arrivato al termine dell’incontro con i club di Serie B, occasione nella quale Malagò — candidato sostenuto dalla Serie A e ora appoggiato ufficialmente anche da Assocalciatori e Assoallenatori — ha definito il confronto «interessante e divertente con alcune persone che conosco molto bene, altre meno. Abbiamo contestualizzato il momento e sono emerse idee interessanti». L’ex numero uno del CONI ha poi aggiunto: «Bedin (presidente della Lega di B, ndr) l’ho incontrato due volte: una a Milano e poi mi è venuto a trovare in ufficio con un documento che ho studiato. Molte di quelle cose sono condivise. Un documento che è un libro dei sogni ma ho spiegato che bisogna andare sulle priorità, le abbiamo tirate fuori e non spetta a me dire quali sono».

Sulla tempistica della sua candidatura, Malagò ha ribadito che non farà annunci prima del confronto con la Serie C previsto per venerdì. «Qualcuno mi ha chiesto perché non l’abbia fatto avendo già i numeri per portare avanti la candidatura, ma questo è un mondo in cui se manchi di rispetto a una componente poi ti perdi per strada. Aspettiamo venerdì», ha concluso.