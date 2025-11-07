Juve, Elkann chiarisce: «Continuiamo a essere pienamente impegnati nei confronti della Juventus». Le sue dichiarazioni

Elkann chiude alle voci di cessione della Juventus: l’AD di Exor conferma l’impegno della famiglia Agnelli-Elkann

John Elkann, amministratore delegato di Exor – la holding che detiene il controllo della Juventus – ha respinto con decisione ogni ipotesi di cessione da parte della famiglia Agnelli-Elkann. Intervistato da Reuters, Elkann ha sottolineato l’impegno totale verso il club e ha ribadito il legame storico e inscindibile che unisce la famiglia alla Vecchia Signora.

Elkann ha quindi toccato il tema delle partnership con nuovi investitori, tra cui Tether, società attiva nel settore delle criptovalute e oggi secondo azionista del club bianconero. Il presidente di Exor si è dichiarato disponibile a valutare proposte e contributi costruttivi, ribadendo però che l’attenzione principale rimane concentrata su un unico obiettivo prioritario.

PAROLE – «Continuiamo a essere pienamente impegnati nei confronti della Juventus e siamo orgogliosi di esserne gli azionisti di controllo da oltre un secolo».

ELKANN – «Siamo e siamo sempre stati aperti a idee costruttive da parte di tutti gli stakeholder che condividono la nostra ambizione e passione per il club. Sosteniamo il nuovo consiglio di amministrazione e il nuovo team dirigenziale, poiché la nostra priorità resta quella di coniugare risultati sportivi positivi con la disciplina finanziaria».

