Emergenza Coronavirus: assemblea urgente per Euro 2020

L’emergenza Coronavirus spaventa la UEFA: assemblea urgente ad Amsterdam per discutere di Euro 2020

L’emergenza Coronavirus non ha toccato solamente la Serie A, ma rischia di compromettere anche il regolare svolgimento di Euro 2020. Come riportato dal The Sun, martedì ad Amsterdam si terrà un’assemblea urgente con le 55 federazioni affiliate.

L’UEFA vuole monitorare da vicino l’evolversi della situazione in tutta Europa, valutando così la possibilità di apporre modifiche sostanziali alla competizione che inizierà il prossimo 12 giugno.