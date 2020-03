Emergenza coronavirus, il messaggio social di Rugani e della Juventus

Emergenza coronavirus, la Juventus e Daniele Rugani hanno diramato un importante messaggio tramite i propri canali social

È stato il primo giocatore in Italia positivo al coronavirus, ma ora non vuole tirarsi indietro. Daniele Rugani, difensore della Juventus, ha postato un video messaggio a tutti i tifosi bianconeri e non:

«Anche io insieme alla Juventus sto partecipando alla raccolta fondi per gli ospedali del Torino e del Piemonte. Dai anche tu il tuo contributo, dimostriamo che siamo tutti distanti ma uniti».