Emergenza Coronavirus, Nardella: «Ringrazio la FIGC per Coverciano»

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha ringraziato Gabriele Gravina e la FIGC per aver messo a disposizione Coverciano

La FIGC, tramite le parole di Gravina a Sky Sport, ha messo a disposizione il centro tecnico di Coverciano per l’emergenza Coronavirus. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, lo ha ringraziato attraverso una nota ANSA.

NARDELLA – «Ringrazio Gravina e la Figc per aver aver messo a disposizione l’intero complesso di Coverciano. Grazie a questa collaborazione, Firenze potrà fare leva su un vero e proprio villaggio socio-sanitario da utilizzare, in accordo con Asl, Società della Salute, e con il coordinamento operativo della Protezione Civile,- in tempi rapidissimi per la quarantena e l’isolamento di pazienti che non richiedono cure intensive ma che non possono rimanere al proprio domicilio. E’ bello pensare che la ‘casa azzurra’ si trasformerà nella ‘casa della solidarietà’: un gesto bello del calcio italiano che ci fa sentire più uniti e orgogliosi che mai».