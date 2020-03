Emergenza Coronavirus, stop al calcio in Svizzera

Si ferma il calcio anche in Svizzera: questa la decisione della Federcalcio per fare fronte all’emergenza Coronavirus

Anche la Swiss Football League bloccata dall’emergenza Coronavirus. Questo il provvedimento ufficiale da parte della Federazione di calcio della Svizzera.

Ecco il comunicato ufficiale in merito: «I 20 club si sono riuniti e hanno deciso di sospendere il campionato fino al 23 marzo. Se le autorità non estenderanno il divieto di eventi oltre il 15 marzo, il campionato riprenderà regolarmente. In caso contrario i club si riuniranno per trovare una soluzione».