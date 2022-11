Emery: «La Spagna ha la mentalità giusta per vincere il Mondiale. Italia? Dispiace non vederla»

Unay Emery, allenatore dell’Aston Villa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dai Globe Soccer Awards della Spagna

«Vincere un Mondiale non è semplice ma la Spagna ha giocatori abituati al successo, oltre a un allenatore top. La Nazionale andrà molto avanti. Dispiace non vedere nella competizione l’Italia e uno dei giocatori più forti di sempre che ho allenato, Verrati, è triste non vederlo in Qatar».