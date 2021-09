Empoli, Andreazzoli: «Centrocampisti disponibili al sacrificio. Lo abbiamo voluto noi»

Aurelio Andreazzoli, mister dell’Empoli, così nel pre partita della gara contro il Bologna. Ecco le sue dichiarazioni

Ai microfoni di DAZN, il mister dell’Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato dei centrocampisti a sua disposizione:

«Si, i centrocampisti hanno molta disponibilità al movimento e al sacrificio. Con Accardi abbiamo voluto cercare queste caratteristiche nei giocatori, per far giocare loro in più ruoli. I numeri lo testimoniamo».