Empoli-Milan streaming: dove vedere la gara valida per il sesto turno della Serie A 2018/2019

Empoli-Milan è il posticipo del sesto turno della Serie A 2018/2019. Squadre in campo giovedì 27 settembre alle ore 21 allo stadio ‘Carlo Castellani’ di Empoli. Gli azzurri guidati da Aurelio Andreazzoli (4 punti in classifica) sono reduci dalle due sconfitte contro Lazio e Sassuolo, mentre il Milan di Gennaro Gattuso (5 punti, con una gara da recuperare) viene dai due pareggi con Cagliari e Atalanta. Le due squadre tornano ad affrontarsi dopo quasi un anno e mezzo: nell’aprile 2017, i toscani espugnarono San Siro col risultato di 2-1; l’ultimo confronto al ‘Castellani’ è invece datato novembre 2016, con la vittoria rossonera per 4-1. Giovedì sera è di nuovo Empoli-Milan: azzurri alla ricerca di punti per staccarsi dalla zona retrocessione, rossoneri per ritrovare la vittoria e scalare posizioni in classifica.

Empoli-Milan sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in esclusiva sulle frequenze streaming di DAZN per pc, tablet, smartphone, console da gioco (Xbox e Play Station) e smart tv tramite l’apposita app (Clicca qui per abbonarti gratis per un mese a DAZN). Non è però tutto, perché la gara sarà disponibile gratuitamente anche per gli abbonati a Mediaset Premium grazie all’accordo stabilito dall’azienda con Perform, e – a pagamento tramite l’acquisto di un ticket aggiuntivo – anche per gli abbonati a Sky o sulla piattaforma Sky Q. Gli aggiornamenti in diretta di Empoli-Milan saranno disponibili anche in radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e Radio Sportiva e, inoltre, in diretta live testuale con ampio pre-partita sul nostro sito. Ecco la lista di siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Empoli-Milan, probabili formazioni

EMPOLI – Andreazzoli non può contare sugli infortunati Antonelli, Acquah e Alejandro Rodriguez, oltre che sullo squalificato Zajc. In forte dubbio Pasqual, mentre pare recuperabile Krunic, affaticato. Formazione azzurra da reinventare, con l’allenatore pronto a riproporre il sistema 4-3-1-2; così, Empoli in campo con Terracciano in porta, Di Lorenzo, Maietta, Silvestre e Veseli in linea di difesa. A centrocampo si scaldano Bennacer, Capezzi e Krunic (pronto anche Rasmussen); in avanti, Traorè è pronto a prendersi la trequarti alle spalle di La Gumina e Caputo.

MILAN – Gattuso, con Caldara e Cutrone ancora alle prese coi rispettivi infortuni, dovrebbe cambiare qualcosa rispetto alla formazione classica. Verso la conferma del 4-3-3 ma con almento tre ballottaggi: Abate è favorito su Calabria nel ruolo di terzino destro, mentre sul lato opposto Laxalt potrebbe avere la meglio su Rodriguez. Un dubbio anche in attacco, con Castillejo che insidia la maglia da titolare a Calhanoglu. Per il resto, non appaiono in dubbio gli impieghi di Gianluigi Donnarumma in porta, Musacchio e Romagnoli in difesa, Kessie, Biglia e Bonaventura a centrocampo e Suso e Higuain in attacco.

Empoli (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Veseli; Bennacer, Capezzi, Krunic; Traorè; Caputo, La Gumina.

Milan (4-3-3): Donnarumma G.; Abate, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu.