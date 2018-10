Empoli-Roma: formazioni ufficiali e partita in diretta live – Serie A 2018/2019

Empoli-Roma, 8ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Dopo la scorpacciata di gol in Champions League, la Roma si rituffa in campionato, dove è reduce dalla bella prestazione, vincente, nel derby con la Lazio. I giallorossi, infatti, sono attesi dalla trasferta di Empoli, contro la squadra toscana allenata dall’ex Aurelio Andreazzoli: la Roma ha tutta l’intenzione di proseguire nel suo ruolino di marcia per risalire in fretta la classifica che, al momento la vede al decimo posto, con 11 punti, ma staccata di solamente 2 lunghezze dalla quarta posizione, occupata dall’Inter. Prima della sosta per le Nazionali, però, c’è da sfidare un Empoli che, dopo la vittoria iniziale con il Cagliari, non è più riuscito a conquistare un successo. Dalla seconda giornata in avanti, infatti, i toscani hanno raccolto solamente 2 punti, frutto di 2 pareggi e 4 sconfitte: gli uomini di Andreazzoli si trovano così in 18esima posizione, in piena zona retrocessione.

Empoli-Roma: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.30

Empoli-Roma: formazioni ufficiali

Empoli-Roma: probabili formazioni e pre-partita

Rispetto alla sfida persa 1-0 con il Parma, l’Empoli cambierà qualche uomo in campo, ma non lo schieramento. I toscani, infatti, partiranno con il classico 4-3-1-2: in porta ci sarà Terracciano, sempre più numero 1, mentre la difesa sarà composta da Di Lorenzo, Maietta, Silvestre e Veseli. A centrocampo dovrebbero tornare dall’inizio Capezzi e Acquah, che saranno affiancati da Krunic. Sulla trequarti spazio a Zajc, mentre in avanti si vedrà il duo Caputo-La Gumina. La Roma, invece, farà affidamento a un modulo che nelle ultime uscite ha regalato 3 vittorie con Frosinone, Lazio e Viktoria Plzen. Di Francesco, infatti, ha in mente di riproporre il 4-2-3-1, ma facendo qualche rotazione. In difesa, sugli esterni, agiranno Santon e Luca Pellegrini al posto di Florenzi e Kolarov, mentre a centrocampo dovrebbe partire titolare capitan De Rossi. In avanti confermassimo Dzeko, che sarà assistito dai trequartisti Under, Lorenzo Pellegrini e El Shaarawy.

EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Veseli; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc; La Gumina, Caputo. All. Andreazzoli.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Luca Pellegrini; Nzonzi, De Rossi; Under, Lorenzo Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. All. Di Francesco

Empoli-Roma: i precedenti

Tra Empoli e Roma, questa sera al Castellani, si disputerà la sfida numero 25 in Serie A. Fin qui i precedenti sono a favore di giallorossi che hanno conquistato 16 vittorie, a fronte di 5 pareggi e solamente 3 successi dei toscani. L’Empoli dovrà puntare sul fattore casa, infatti, le uniche gare da cui è uscito vittorioso si sono proprio giocate al Castellani: l’ultimo successo, però, risale alla stagione 2006/2007, quando i toscani si regalarono i 3 punti grazie al gol di Nicola Pozzi. I giallorossi, invece, si sono imposti per l’ultima volta al Castellani nell’annata 2015/2016: la partita finì 3-1, in seguito alla doppietta di El Shaarawy, all’autogol di Zukanovic e alla punizione di Pjanic.

Empoli-Roma: l’arbitro del match

A dirigere l’incontro sarà Paolo Mazzoleni, un fischietto esperto viste le 196 presenze in Serie A. Ad assisterlo ci saranno i guardalinee Longo e Rocca, mentre come quarto uomo è stato scelto Piccinini. Infine, come Var e Avar sono stati designati, rispettivamente, Pairetto e Manganelli. Si tratta della sua prima direzione tra queste due squadre, mentre in questa stagione ha solamente arbitrato un match dei giallorossi, quello terminato 2-2 contro il Chievo Verona. L’Empoli, invece, ritrova il fischietto di Bergamo a distanza di oltre un anno: Mazzoleni, infatti, diresse il derby con la Fiorentina del 15 aprile 2017, vinto 2-1 dagli azzurri.

Empoli-Roma Streaming: dove vederla in tv

Empoli-Roma sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.