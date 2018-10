Empoli-Roma, top e flop: Dzeko gol e delizie, solita garanzia Pellegrini, per Caputo e Maietta è una serata da incubo

Con una rete per tempo, la Roma si sbarazza per 2-0 dell’Empoli, che nella ripresa fallisce l’aggancio con un penalty sbagliato da Caputo. Decidono così la spizzata di testa di Nzonzi e il solito gol di Dzeko.

Empoli-Roma: promossi Pellegrini, Dzeko e Nzonzi

LORENZO PELLEGRINI – Tra i migliori, se non il migliore. Una situazione che di recente gli capita piuttosto spesso. Diciamo… ogni volta che scende in campo. Anima della squadra, conferma la bontà dell’intuizione di Di Francesco nell’assegnargli la piazzola del trequartista.

DZEKO – Il gol, il solito gol, probabilmente rappresenta l’aspetto meno importante della sua prestazione. Perché, ancora una volta, il gigante bosniaco si distingue anche e soprattutto per la mole di lavoro in supporto alla manovra dei suoi. Si muove e tocca la palla come un rifinitore, in più davanti – alla prima occasione – non fallisce.

NZONZI – Passo dopo passo, con il 4-2-3-1 sta prendendo le chiavi della squadra. E in più sfrutta a pieno i suoi centimetri per spezzare l’equilibrio di una partita che – fosse rimasta bloccata – sarebbe diventata molto pericolosa…

Empoli-Roma: bocciati Caputo, Under e Veseli

CAPUTO – Mira da incubo in una nottata da dimenticare. Calcia alle stelle il rigore del possibile pareggio, si ripete poco dopo su una golosa opportunità a pochi passi dallo specchio difeso da Olssen

MAIETTA – Tiene botta finché può, ma poi finisce per affondare. Rimediando una brutta figura in occasione del raddoppio che chiude la partita: Dzeko gli sfila via a lato, lui goffamente fallisce nel tentativo di intercettare la sfera

UNDER – Il meno positivo in casa Roma. Davanti non riesce ad essere ficcante come in tante altre occasioni, dietro ha il torto di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato: causa il rigore poi fallito da Caputo, ma le responsabilità sono comunque relative…