Conferenza stampa Nicola: «Ci siamo allenati al massimo. Non ho dubbi di formazione»

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro l’Empoli

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro l’Empoli. Le sue dichiarazioni:

EMPOLI – «Ci siamo allenati al massimo e andremo ad Empoli con la voglia di giocare. E’ la partita più importante. Cagliari? Nessun rimpianto e nessun rammarico. Le squadre si sono affrontate cercando di vincere. Guardiamo avanti»

FORMAZIONE – «Io non ho dubbi su chi schierare. Ho delle idee e in settimana faccio prove e ipotizziamo diverse cose. La partita si giocherà anche con le sostituzioni. Mi sono piaciuti i ragazzi, li ho visti motivati. Verdi o Bonazzoli? Perché non insieme».

CONTEMPORANEITA’ – «Non è la sede adatta per parlare di queste cose. In questo percorso sono accadute tante cose particolari, ma noi non dobbiamo pensare a nulla di tutto ciò perché non dipende da noi. Non voglio alibi».

TIFOSI – «Abbiamo la fortuna di poter godere di un pubblico straordinario. Insieme possiamo avere più forza e l’entusiasmo dell’ultimo periodo è anche merito loro».