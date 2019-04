Empoli-Spal DIRETTA LIVE | Formazioni ufficiali – Moviola – Pagelle – Sintesi

Empoli-Spal, 33ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, moviola, pagelle, sintesi e tabellino

Chiamarlo scontro salvezza è un eufemismo. Una speranza in comune per due squadre, pronte a scendere in campo questo pomeriggio alla ricerca di tre importantissimi punti. L’Empoli ospita la Spal nel turno che si disputa oggi, vigilia di Pasqua, in una delle ultime curve che ci separano dal fotofinish in Serie A. Le due squadre, c’è da scommetterci, daranno tutto in campo per provare a risalire la china e non rimanere nelle zone calde della classifica fino a fine campionato.

Empoli-Spal: pagelle e tabellino

In attesa di comunicazione

Empoli-Spal: diretta live, moviola e sintesi

Diretta live dalle ore 15

Empoli-Spal: formazioni ufficiali

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Nikolaou, Maietta, Veseli; Dell’Orco, Bennacer, Capezzi, Traore, Di Lorenzo; Krunic, Caputo

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Murgia, Missiroli, Kurtic, Costa; Petagna Floccari

Empoli-Spal: probabili formazioni

Qualche defezione per i toscani. In avanti mancherà Farias per infortunio, per cui sarà Oberlin ad affiancare Caputo dal primo minuto. Out anche Pajac e Antonelli, sulla sinistra si rivedrà Pasqual. Torna Maietta in difesa, dopo aver scontato la squalifica.

Tre dubbi per Semplici. Il primo ballottaggio tra gli emiliani riguarda l’attacco, con Floccari pronto a contendere una maglia da titolare ad Antenucci al fianco di Petagna. Dubbi anche in difesa, con Cionek in vantaggio su Felipe, e in mediana, con Schiattarella in vantaggio su Kurtic.

Empoli (3-5-2): Dragowski; Veseli, Nikolaou, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traorè, Bennacer, Krunic, Pasqual; Oberlin, Caputo. All.: Andreazzoli.



Spal (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Murgia, Missiroli, Schiattarella, Costa; Petagna, Floccari. All.: Semplici.

Empoli-Spal Streaming: dove vederla in tv

Empoli-Spal sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport (canale 255 satellitare in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.