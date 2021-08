Ospite d’eccezione a Monteboro, sede del ritiro dell’Empoli: incontro con la dirigenza ed il tecnico per Francesco Totti – FOTO

L’Empoli prosegue il suo ritiro a Monteboro nel Centro Sportivo azzurro: i toscani, tornati in Serie A, si sono affidati di nuovo ad Aurelio Andreazzoli per ripetere – magari con la promozione – l’ultima stagione nella massima serie.

E oggi l’Empoli ha ricevuto una gradita visita: Francesco Totti è piombato in ritiro per salutare il suo ex allenatore Andreazzoli ed incontrare la dirigenza toscana.