Empoli, Ujkani: «Ho sposato subito il progetto. Lavoriamo per superare le difficoltà»

Samir Ujkani, ultimo acquisto dell’Empoli, è stato presentato oggi in conferenza stampa: le parole del portiere

L’Empoli, in conferenza stampa, ha presentato il nuovo portiere Samir Ujkani, arrivato dopo essere rimasto svincolato dal Torino:

EMPOLI – «Sono molto contento di essere qua. La scelta è stata facile, quando il mio agente mi ha chiamato non ci ho pensato su due volte, conoscendo già la piazza».

RETROSCENA – «Ero in ritiro con la Nazionale e il mio agente mi ha chiamato improvvisamente. Avevo anche altre offerte, ma appena ho saputo dell’interesse dell’Empoli ho accettato subito».

OBIETTIVI PERSONALI – «Cerco di essere sempre un professionista, di lavorare al massimo e di dare una mano alla squadra. Sono venuto per questo, poi le scelte spetteranno al mister. Mi godo il momento e vado a duemila».

RITORNO IN TOSCANA – «Sono stato benissimo a Pisa, mi spiace solo che è stata un’annata con mille difficoltà per la squadra. Ricordo con piacere la tifoseria perché mi ha sempre spinto a dare di più. Per me è un piacere tornare in questa regione ed è uno dei motivi per cui ho detto sì all’Empoli».

CAMPIONATO – «Sabato è andata male, però è il passato. Pensiamo alla prossima partita con la Samp: è la nostra mentalità, dovremo dare il massimo».

RICETTA PER FARE BENE – «Il gruppo deve lavorare sempre al 100% anche nei momenti di difficoltà, perché ci saranno anche quelli. Dobbiamo restare compatti e lavorare l’uno per l’altro, è l’unico segreto che conosco».