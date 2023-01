Empoli, Zanetti: «Dimostrato di essere una squadra vera. Concesso poco all’Udinese»

Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la partita contro l’Udinese

Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la partita contro l’Udinese. Le sue dichiarazioni:

«Abbiamo avuto diversi contropiedi per chiuderla, non lo abbiamo fatto e di fronte c’è un’Udinese che per i giocatori che ha può sempre farti male. Abbiamo dimostrato di essere una squadra vera, un punto importante che ci ritroveremo più avanti. Caputo? Sa giocare a calcio dà delle opportunità di gioco importante e si è presentato con un assist. E’ arrivato in una buona condizione ma non al top, quando lo sarà sarà anche meglio di quanto abbiamo visto oggi».