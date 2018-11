La Juve proverà ad anticipare un colpo in mediana. Non solo Pogba: i bianconeri pensano ad Eriksen, Rabiot e Ramsey

Pjanic, Khedira e Bernardeschi ko, la Juve si interroga. I bianconeri potrebbero tornare sul mercato per non lasciare nulla di intentato. Come vi abbiamo riportato in esclusiva, la Juve potrebbe mettere a segno un colpo in prospettiva con Pietro Pellegri ma potrebbe anche tentare l’affondo per un nuovo centrocampista. I bianconeri vogliono la Champions e hanno bisogno di una rosa all’altezza. L’emergenza a centrocampo è evidente, occorre un ‘ritocchino’ sul mercato. Secondo Tuttosport la Juve, oltre a Pogba, segue anche Eriksen, Rabiot e Ramsey.

Il centrocampista del Tottenham è uno dei grandi nomi accostati alla Juventus ma è anche il colpo più difficile per gennaio, visti i costi. L’eventuale eliminazione degli Spurs dalla Champions però potrebbe giocare a favore dei bianconeri: il giocatore inoltre ha un contratto fino al 2020 e ha manifestato il suo malcontento. Stesso discorso per Paul Pogba e Adrien Rabiot (quest’ultimo in scadenza): Manchester United e PSG non hanno ancora la qualificazione in pugno e una clamorosa eliminazione potrebbe aprire scenari interessanti, dal punto di vista della Juventus. Sempre nel mirino Aaron Ramsey: il gallese è in scadenza, piace al Bayern e a mezza Europa.