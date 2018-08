Buffon non dimentica la Juve: «Spero che CR7 si comporti come sempre»

Messaggio da Parigi alla Juventus: l’ex capitano Buffon torna a parlare di Cristiano Ronaldo e del nuovo corso bianconero dopo l’ottimo esordio in Ligue 1 contro il Caen

Ieri per Gigi Buffon è stato l’inizio di una nuova vita. Una vita ben lontano dalla Juventus, ma con i colori bianconeri sempre nel cuore: dopo diciassette anni vissuti a Torino, l’estremo difensore ha fatto il suo esordio con la maglia del Paris Saint-Germain contro il Caen. Partita quasi perfetta: 3 a 0 parigino e tutti a casa. Al termine della gara vinta contro i meno blasonati avversari, il numero uno parigino è tornato a parlare però nuovamente del suo recentissimo passato juventino: ieri è stato anche il giorno dell’esordio – ufficioso – di Cristiano Ronaldo a Villar Perosa con i nuovi colori. Inevitabile andare con la mente proprio lì per l’ex capitano bianconero…

«Io spero che Cristiano Ronaldo possa dare alla Juve quello che ha dato in tutte le squadre in cui ha giocato. Di sicuro però almeno non darà alla Juve i dispiaceri che ci aveva dato nelle ultime stagioni – ha detto Buffon ai microfoni di Sky Sport con chiaro riferimento ai gol pesanti segnati dal portoghese con la maglia del Real Madrid alla Juve nelle ultime annata di Champions League – . Quello che ha fatto la Juve con lui comunque non può ritenersi una sorpresa: lì c’è una capacità dirigenziale, un presidente, una storia, una squadra e dei tifosi talmente importanti che se non vincono ogni anno, ci vanno lo stesso molto vicini».